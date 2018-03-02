بالفيديو.. ” السيسي ” يضع وزير الإسكان المصري في موقف محرج

القاهرة(صدى):

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من وزارة الإسكان الانتهاء من المشروعات التنموية بالكامل في نهاية عام 2019، وذلك من خلال توجيهه سؤالًا أثار ضحك الجميع، خلال فعاليات افتتاح مدينة العلمين الجديدة وعدد من المدن التنموية.

وأظهرت لقطات تليفزيونية السيسي، مداعبًا الوزير مصطفى مدبولي قائلًا: ” انت بتضحك ليه؟ ” ، حيث أثار استعجال الرئيس المصري انتهاء المشروعات بالكامل العام القادم خلال وضع حجر أساس مدينة ” قنا الجديدة ” ضحكات وزير الإسكان.