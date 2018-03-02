” الغامدي ” يعلق على تصريح أحلام بشأن الترحم على ممثلة هندية
قال الباحث الشرعي الشيخ الدكتور أحمد الغامدي ، ردًا على ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي ، حول تعليق الفنانة الإماراتية أحلام على وفاة الممثلة الهندية سيريديفي كابور ، بعدم جواز الترحم عليها لانتمائها لدين غير الإسلام .
وأكد ” الغامدي ” ، إن التراشق بالاتهامات سواء بالتساهل أو بالتشدد في قضية الترحم على أموات غير المسلمين بها الكثير من التجاوز ، قائلًا ” من الغريب أن الناس تشغلهم هذه المسألة ، وتتصاعد وتيرة الاختلاف بينهم وتصل إلى اتهام من يترحم على مثل هؤلاء بالقدح في إيمانه ، وقد أخذت القضية أكبر من حجمها ، والذي أرجحه في هذه المسألة أن البر بالأحياء من غير المسلمين المسالمين أمر جائز بنص القرآن ، والبر بأمواتهم هو كذلك، لقوله تعالى : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ” .
وتابع الشيخ قائلًا ” القول بالتفريق بين الأحياء والأموات تحكم بلا حجة، فيحتاج القول به إلى دليل ، ولا شك أن مفهوم البر يشمل الدعاء لهم والإحسان إليهم ، خاصة إذا كانوا أقرباء أو زوجات أو أصدقاء ” .
وأوضح الشيخ الدكتور أحمد الغامدي ، أن المنهي عنه هو الاستغفار لغير المسلمين وليس الترحم كما وردت بذلك النصوص ، وليس عموم الترحم عليهم كالاستغفار ، لافتًا إلى قوله تعالى ” ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ” .
ساحر الكلمة[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله
الفنانة تفهم بالدين
افضل من المتعلم بالدين
صحيح كلام احلام من يموت
على غير الاسلام لايجوز الترحم عليه
لانه حكمه واضح عند الله عزوجل
والشيخ الغامدي ماشاء الله عليه
شغال يدخل ايات من القران الكريم
لاتعني المتوفين من غير المسلمين
يالشيخ الغامدي والله اننا نحبك في الله
عندما كنت بهيئة الامر بالمعروف والنهي
عن المنكر مديرا بمنطقة مكة المكرمة
ولكن بعد كم فتوى صدرت لك غريبة
انها تكون منك صرنا ندعو لك بالهداية
واحنا واياك .. انتبه ترى علم الدين امانة
لاتلعب فيه ولاتجتهد اجتهادا يحلل حراما
حيث ان المحرمات لم يحرمها ربنا عزوجل
الا لصالحنا وصالح حياتنا ..
اسال الله ان يرحمنا جميعا ويهدينا لطريق الصواب ويبعد عن الشر والفتن ويدخلنا الجنة بلا حساب
امين يارب
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2245 ] نشر منذ 9 دقائق
ياعزيزي الغامدي الترحم هو الاستغفار والاستغفار هو الترحم
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2245 ] نشر منذ 7 دقائق
ياساحر الكلمه الغامدي ليس أهلا لاجتهاد والفتوى