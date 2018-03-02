” الغامدي ” يعلق على تصريح أحلام بشأن الترحم على ممثلة هندية

عادل الحربي (صدى):

قال الباحث الشرعي الشيخ الدكتور أحمد الغامدي ، ردًا على ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي ، حول تعليق الفنانة الإماراتية أحلام على وفاة الممثلة الهندية سيريديفي كابور ، بعدم جواز الترحم عليها لانتمائها لدين غير الإسلام .

وأكد ” الغامدي ” ، إن التراشق بالاتهامات سواء بالتساهل أو بالتشدد في قضية الترحم على أموات غير المسلمين بها الكثير من التجاوز ، قائلًا ” من الغريب أن الناس تشغلهم هذه المسألة ، وتتصاعد وتيرة الاختلاف بينهم وتصل إلى اتهام من يترحم على مثل هؤلاء بالقدح في إيمانه ، وقد أخذت القضية أكبر من حجمها ، والذي أرجحه في هذه المسألة أن البر بالأحياء من غير المسلمين المسالمين أمر جائز بنص القرآن ، والبر بأمواتهم هو كذلك، لقوله تعالى : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ” .

وتابع الشيخ قائلًا ” القول بالتفريق بين الأحياء والأموات تحكم بلا حجة، فيحتاج القول به إلى دليل ، ولا شك أن مفهوم البر يشمل الدعاء لهم والإحسان إليهم ، خاصة إذا كانوا أقرباء أو زوجات أو أصدقاء ” .

وأوضح الشيخ الدكتور أحمد الغامدي ، أن المنهي عنه هو الاستغفار لغير المسلمين وليس الترحم كما وردت بذلك النصوص ، وليس عموم الترحم عليهم كالاستغفار ، لافتًا إلى قوله تعالى ” ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ” .