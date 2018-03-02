بالصور .. ضبط مسلخ لذبح الإبل المسنة وبيعها في القنفذة

نايف السالم(صدى):

شنت الفرق الرقابية التابعة لبلدية القوز الواقعة جنوب القنفذة اليوم الجمعة، حملة تفقدية على مسلخ أهلي لرصد مخالفات الاشتراطات الصحية به.

وضبطت الفرق الرقابية ، مخالفات بالمسلخ، حيث اتضح أنه يقوم بذبح إبل مسنة ومريضه، ويبيعها للمستهلكين على أنها لحوم أبقار، مستغلًا أن يوم الجمعة هو إجازة للبلدية.

ومن جانبه ، أكد متحدث بلدية القوز خليل الشيخي، إن طبيبًا بيطريًا تابع للبلدية، قام بفحص لحوم الإبل والأغنام، حيث تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لما تحمله من أمراض معدية وضارة.

وأشار ” الشيخي ” ، إلى أنه تمت مصادرة هذه اللحوم الفاسدة لإتلافها، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وألقت الفرق الرقابية ، القبض على المخالفين من العمالة والجزارين، والذين بلغ عددهم 17 عاملًا تم تحويلهم لمخفر شرطة القوز، فضلًا عن رصدها المخالفات لتوقيع العقوبات النظامية عليهم.