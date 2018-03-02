بالصور .. ضبط مسلخ لذبح الإبل المسنة وبيعها في القنفذة
شنت الفرق الرقابية التابعة لبلدية القوز الواقعة جنوب القنفذة اليوم الجمعة، حملة تفقدية على مسلخ أهلي لرصد مخالفات الاشتراطات الصحية به.
وضبطت الفرق الرقابية ، مخالفات بالمسلخ، حيث اتضح أنه يقوم بذبح إبل مسنة ومريضه، ويبيعها للمستهلكين على أنها لحوم أبقار، مستغلًا أن يوم الجمعة هو إجازة للبلدية.
ومن جانبه ، أكد متحدث بلدية القوز خليل الشيخي، إن طبيبًا بيطريًا تابع للبلدية، قام بفحص لحوم الإبل والأغنام، حيث تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لما تحمله من أمراض معدية وضارة.
وأشار ” الشيخي ” ، إلى أنه تمت مصادرة هذه اللحوم الفاسدة لإتلافها، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وألقت الفرق الرقابية ، القبض على المخالفين من العمالة والجزارين، والذين بلغ عددهم 17 عاملًا تم تحويلهم لمخفر شرطة القوز، فضلًا عن رصدها المخالفات لتوقيع العقوبات النظامية عليهم.
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