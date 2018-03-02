تويوتا أوريس الجديدة كليا تتصدر جناح الشركة اليابانية في جنيف

جنيف(صدى):

سيكون معرض جنيف للسيارات هذا العام، كما هو الحال دائما، أكثر تركيزاً علي السيارات الأوروبية, ولكن تويوتا ليست على وشك ترك الأمور تمر هكذا فقد اكد العملاق اليابانى تشكيلة من سياراته للمعرض السويسرى, وهذا يبدأ مع أوريس الجديدة كليا التي تظهر أولى الصور لها.

وستظهر السيارة الهاتشباك التي تتوفر حاليا على شكل استيشن واجن كذلك لأول مرة في جيلها الثالث في معرض جنيف، مع جلب جميع التحديثات التي يمكن لشركة تويوتا تقديمها لها. وتعد الشركة بتصميم خارجي أكثر ديناميكية وأن أوريس الجديدة ستكون بمثابة رأس الحربة ل “استراتيجية الهجين المزدوجة” الجديدة من تويوتا، والتي نفهم أنها ستقدم مع اثنين من خيارات توليد الطاقة الكهربائية من البنزين والكهرباء.

ويتوقع أن الطراز الهجين الكامل الجديد سعة 2.0 لتر سينضم إلى خيار السيارات الهجين الأخف، والذي يتواجد حاليا مع محرك احتراق داخلي سعة 1.8 لتر. والسؤال الكبير في أذهاننا هو ما إذا كانت أوريس الجديدة ستصل إلى صالات العرض الأمريكية أم لا، حيث تسيطر السيدان كورولا على هذا السوق.

إلى جانب ذلك، أكدت تويوتا أيضا أنها سوف تكشف عن موديل تجريبي سباقي والذي يشير إلى التزامه باستعراض ملامح السيارة الرياضية الأكثر شهرة للعلامة التجارية مرة أخرى التي ينتظر طرحها قريبا. وسيتضمن المعرض أيجو الجديدة أيضا.