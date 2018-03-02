حبس والدة زبيدة صاحبة الأزمة بين مصر و ” بي بي سي “

القاهرة(صدى):

أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام في مصر، أمرًا بحبس والدة ” الفتاه زبيدة ” ، صاحبة الأزمة بين السلطات المصرية وقناه بي بي سي، 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة، إلى المتهمة بث أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وإثارة البلبلة والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتدعو لرفض الشرعية والخروج على الحاكم.

وكانت والدة الفتاة قد ذكرت في حوار لها مع شبكة هيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي ” ، أن ابنتها زبيدة تعرضت للاختطاف من جانب السلطات المصرية وتعرضت للاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب وتبين بعد ذلك عدم صحة مزاعمها.

وظهرت الفتاة على شاشة فضائية ” أون تي في ” ، مكذبة والدتها ومؤكدة أنها على خلاف معها ولَم تلتق بها منذ أكثر من عام، مضيفة أنها لم تتعرض للاختطاف أو التعذيب أو الاغتصاب وأنها تزوجت من أحد أعضاء جماعة الإخوان وأنجبت منه طفلا وتعيش معه حياة هادئة ومستقرة.