تضارب بين المسؤولين في أفغانستان حول تفاصيل انفجار كابول

كابول(صدى):

كشف محمد إسماعيل كاوسي، المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الافغانية، اليوم الجمعة، عن مقتل طفلة صغيرة، إثر تفجير مهاجم انتحاري شاحنة صغيرة مفخخة في العاصمة الافغانية كابول.

ورفعت وزارة الصحة عدد المصابين من تسعة إلى 22 في لاحق اليوم، على عكس ما أفادت به وزارة الداخلية الأفغانية في وقت سابق، فإن الهدف لم يكن قافلة عسكرية دولية.

ولدى تأكيده انفجار سيارة في مقاطعة الشرطة التاسعة بكابول، قال المتحدث باسم مهمة الدعم الصامد التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي ” ناتو “، توم جريسباك، ” نؤكد أن الهدف لم يكن قافلة تابعة لحلف الناتو “.

وأضاف ” جريسباك “، أن الحادث لم يسفر عن إصابة أحد من أفراد مهمة الدعم الصامد.

وصحح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نجيب دانيش، بيانه السابق قائلا: ” لا نعرف ما إذا كانت القافلة، قافلة عسكرية تابعة للناتو أو أحد المتعاقدين المدنيين الأجانب، ولكن ما يمكنني قوله أن قافلة أجانب استهدفت في تفجير السيارة اليوم “.

وحتى الآن لم تتحدث أي سفارة أجنبية في كابول عن إصابات أو قتلى.