معارض قطري يكشف تجاهل تنظيم الحمدين بمؤتمر جنيف

طلال الضوي(صدى):

أكد المعارض القطري خالد الهيل، إن هناك تجاهلًا واضحًا لتنظيم الحمدين، خلال المؤتمر الصحفي للمتحدثة باسم الخارجية القطرية في جنيف.

وقال ” الهيل ” عبر حسابه في ” تويتر ” ، تعليقًا على الوضع الحرج الذي كانت فيه إحدى مسؤولات التنظيم القطري ” تجاهل دولي لتنظيم الحمدين وكان ذالك واضحا وجليا في المؤتمر الصحفي للمتحدثة باسم الخارجية القطرية في جنيف، وكأن لسان حال المجتمع الدولي يقول أزعجونا هالاطفال حصار وحصار واخرتها دول تُمارس حقها السيادي في الحفاظ على أمنها من ارهاب هذا النظام المجرم.. خلاص أزعجتنا و تدل دربها ” .