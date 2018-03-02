ارتفاع أسعار الأغنام بالمملكة بسبب الأمطار

عادل الحربي (صدى):

شهد سوق الأغنام، ارتفاع في الأسعار، تزامنًا مع هطول الأمطار والاجواء الربيعية التي شهدتها منطقة الرياض وبعض مناطق المملكه، لاسيما مع صرف الراتب الشهري لاغلب موظفي الدوله بقطاعاتها الحكوميه والخاصه.

وبالرغم من رفع أسعار الاغنام، إلا أن الإقبال عليها كان كثيفًا من قبل المشترين، حيث كان الإقبال والطلب كثيرا على التيوس والتي يهواها أغلب هواة الرحلات البريهة، التي تراوحت أسعارها في أسواق بيع الماشيه بوادي الدواسر والسليل لاكثر من 650 خلافا لأسعار الأيام الماضية التي لم يتجاوز سعر التيس فيها 580 .

كما شهدت أسعار الخرفان وخصوصا الصغيره طلبا وارتفاعا بالاسعار وتراوحت أسعارها من 480 ريالا حتى 700 ريال لانواع النجدي والنعيمي والحري من جهه اخرى رفع العاملين في خدمات الشواء والطبخ وتجهيز اطعمة الرحلات والذي اغلبهم من العامله الوافدة.