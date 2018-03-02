بالصور.. ظهور ” مكلارين سينا ” بألياف الكربون

جنيف(صدى):

عندما تحصل على سيارة فائقة باللونين الأسود والأصفر, فما الذي قد ترغب فيه بعد ذلك اذا كنت من هواة السيارات وهذه السيارة هنا بهذه الحلة اللونية ستظهر في معرض جنيف للسيارات 2018 ابتداء من الأسبوع المقبل.

وتعتبر السيارة بين أبرز العروض المرتقبة لهذا الحدث السويسري، وهي ماكلارين سينا الجديدة، ولم يكن على ما يبدو الحدث كبيرا بما فيه الكفاية لشركة صناعة السيارات البريطانية، ولذلك بدلا من تقديم السيارة إلى العالم بلون عادي زادت من المخاطرة قليلا بحلة لونية مميزة.

والسيارة التي نراها هنا تحمل حلة من ألياف الكربون وتتكون من 67 قطعة تستغرق حوالي 1000 ساعة لتصنيعها، كما حصلت السيارة على بعض التفاصيل باللون الاصفر الشمسي ، لمسة من الأخضر على الفرامل.

وتسمى السيارة رسميا Carbon Theme، وتتجمل باللمسات الخارجية والداخلية الخاصة وهذه السيارة بهذا اللون والحلة يمكن أن تكون واحدة من خمسة تصاميم مختلفة من شأنها أن تكون متاحة لسينا من قبل فريق العمليات الخاصة للشركة. وفي معرض جنيف للسيارات، ستكون سيارة ماكلارين التي تحمل حلة الكربون هي الوحيدة التي تعرض على الشاشة، في حين سيتم عرض النماذج الأربعة الأخرى رقميا للجمهور.

وعندما يبدأ بيعها في السوق، فإن السيارة الفائقة ستأتي مع محرك V4 4.0 لتر لتر بشاحنين توربينيين بقوة 800 حصانا و 800 نيوتن متر (590 رطل-قدم) من عزم الدوران وتستغرق ن صفر إلى ستين في 2.7 ثانية. وسيتم تصنيع 500 نموذج فقط من طراز سينا، وكل واحد منها تكلف ثلاث مرات نموذج 720S: