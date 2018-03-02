  • الجمعة 2

    مارس

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. العزلة تصيب دونالد ترامب بعد استقالات البيت الأبيض

العزلة تصيب دونالد ترامب بعد استقالات البيت الأبيض

العزلة تصيب دونالد ترامب بعد استقالات البيت الأبيض
واشنطن(صدى):

أصبح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأكثر عزلة خلال الفترة الحالية ، بعد مرور 13 شهرًا فقط على توليه المنصب ووصوله إلى البيت الأبيض .

وانصرف عن ” ترامب ” أنصاره الأوائل ، وباتت عائلته وعلى رأسها صهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر في موقع ضعيف .

ولم تقف العزلة عند هذا الحد ، فقد كانت آخر استقالة في فريقه هي استقاله هوب هيكس ، والتي مثلت منعطفًا حقيقيًا ، خاصةً أن مسؤولة الإعلام في البيت الأبيض كانت الأكثر إخلاصًا له ، وهي التي نجحت في الوصول إلى أسلوب التعامل والتواصل الأنسب مع هذا الرئيس البعيد عن النمط المألوف .

وتزامنت هذه الاستقالة مع مرحلة حرجة يمر بها دونالد ترامب ، خاصةً بعد ازدياد المخاطر التي تحاصر الإدارة الحالية ، بسبب التحقيق الذي أجراه المدعي الخاص روبرت مولر ، والتي تعزز الانطباع عن فريق رئاسي يعتمد الارتجال في العمل ، ويعاني من خصومات حادة بين أبرز أعضائه ، بل ويبقى أعضاؤه تحت رحمة نوبة الغضب الرئاسية .


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *