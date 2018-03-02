أطعمة تزيد من فرص حملك

متابعات(صدى):

يقول الخبراء إن بعض التغييرات البسيطة على النظام الغذائي، يمكن أن يساعد على تحسين خصوبة النساء، وتعزيز فرص إنجاب طفل سليم.

وإلى جانب مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الطازجة، ينصح الأطباء بزيت الزيتون البكر الممتاز، والأسماك والحليب كامل الدسم بشكل يومي.

وتحدث موقع فيميل، مع المختصة بالتغذية ميلاني ماغريس عن فوائد هذه الأطعمة، وكيف يمكنها تحسين فرص نجاح الحمل، وكذلك الأطعمة التي يجب تجنبها.

وتقول الخبيرة إن “النظام الغذائي للمرأة قبل الحمل وخلاله، له تأثير كبير على صحة الطفل في المستقبل”.

1- الأسماك

رغم أن العديد من النساء يحاولن تجنب السمك بشكل كامل خلال الحمل، خوفاً من التعرض للتسمم بالزئبق، إلا أن ميلاني تنصح بتناول الأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3 مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع لتحسين فرص الحمل وعمر البيوض.

2- زيت الزيتون البكر الممتاز

أظهرت الأبحاث الحديثة، أن الحمية المتوسطية تساعد بشكل كبير على تحسين الخصوبة، ويعتبر زيت الزيتون البكر عنصراً أساسياً في هذه الحمية، وأثبت قدرته على محاربة الالتهابات، وهو أمر ضروري لتحسين الخصوبة.

3- الحمص والبازلاء

تساعد البقوليات مثل الحمص والبازلاء والفاصولياء والعدس على تحسين إنتاج الانسولين، الذي يؤثر على الهرمونات المرتبطة بالخصوبة.

4- الحليب كامل الدسم

رغم أن العديد من النساء يفضلن الحليب منخفض الدسم، إلا أن الأبحاث، تُشير إلى أن الحليب كامل الدسم أفضل للخصوبة. ووجدت دراسة لجامعة هارفرد، أن النساء اللواتي اشتمل نظامهن الغذائي على حليب كامل الدسم، كانت معدلات الحمل لديهن أعلى.

5- العصائر الخضراء

قد لا تبدو فاتحة للشهية، ولكن العصائر الخضراء تحتوي على مكونات مثل اللفت والسبانخ، التي يمكن أن تقدم فوائد كبيرة للمرأة التي ترغب في الإنجاب، وهذا النوع من العصائر ضروري للمراحل المبكرة من الحمل.