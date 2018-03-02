بالصور.. الثلوج تعطل أغلب مظاهر الحياة في إيرلندا

دبلن(صدى):

تسببت العاصفة الثلجية التي غطت معظم أجراء إيرلندا، اليوم الجمعة، في تعطيل أغلب مظاهر الحياة في البلاد، فيما دفعت بريطانيا إلى استدعاء الجيش لمواجهة واحدة من أسوأ الموجات الجوية التي شهدتها منذ 30 عامًا تقريبًا

وبعد موجة الصقيع المسماة بـ” الوحش القادم من الشرق “، تعرضت بريطانيا الجنوبية وإيرلندا لعاصفة أطلق عليها اسم ” إيما “، تسببت في تعطيل حركة الطرق والطائرات والقطارات.

ويعاني حاليًا ما لا يقل عن 24 ألف منزل وشركة في أيرلندا من انقطاع الكهرباء، وأغلقت جميع المدارس، وتم تعطيل العمل بالبورصة، بجانب توقف حركة النقل، وإلغاء جميع الرحلات بمطار دبلن.

وفي بريطانيا، تم استدعاء الجيش للمساعدة في إنقاذ مئات السائقين العالقين وسط الثلوج، ونقل عمال الخدمات الصحية، وكما أغلقت المدارس أيضًا وألغيت جميع الرحلات الجوية في أنحاء البلاد.

في السياق ذاته، قُتلت فتاة بريطانية تبلغ من العمر 7 سنوات في كورنوال، بعدما اصطدمت سيارة بمنزل بسبب الأحوال الجوية القاسية، كما تقطعت السبل بعشرات من الركاب الذي استقلوا القطارات في جنوب إنجلترا.