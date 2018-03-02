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مقتل شخص بطلق ناري في الطائف والشرطة تكشف الجاني

مقتل شخص بطلق ناري في الطائف والشرطة تكشف الجاني
عبدالعزيز القثامي(صدى):

أكدت مصادر مطلعة ، إن الجهات الأمنية بالطائف ، باشرت صباح اليوم الجمعة ، بلاغًا يفيد بتعرض شخص لإطلاق ناري أدى لإصابته ، وذلك بعد دخوله في مضاربة مع شخص آخر .

ووفقًا للمصادر ، فقد انتقلت الشرطة إلى الموقع على الفور ، ليتبين لها أن المصاب قد توفي نتيجة تعرضه لإصابه في صدره ، وذلك بالتزامن مع تلقيها بلاغًا آخر حول وصول شخص مصاب بطعنات إلى مستشفى خاص .

واتضح أن الشخص المصاب بالمستشفى ، هو الذي قام بارتكاب جريمة القتل ، حيث عثر على السلاح الناري المُستخدم في الجريمة داخل مركبته ، لتشرع الشرطة في فتح تحقيق حول الجريمة لكشف أسبابها وملابساتها .


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