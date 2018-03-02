تعليقا على حادث اللوحة الإعلانية.. ” هيئة الترفيه ” تلغي جدول فعاليات ” ميادين ساحرة “

علي القحطاني (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، إلغاء اليوم الجمعة من جدول فعاليات ” ميادين ساحرة ” المقام بمنتزه المشتل بمحافظة الخرج، بسبب حدوث تقلبات في الأحوال الجوية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنها ألغتها اليوم لإعادة تجهيز الموقع عقب الأضرار المادية التي لحقت ببعض المرافق بسبب كثافة الأمطار، مشيرة إلى أنها عملت في وقت قياسي بالتعاون مع الجهات المختصة على إخلاء أكثر من 4000 زائر من موقع الفعالية دون تسجيل أي إصابات تُذكر.

وكانت التقلبات الجوية تسببت في سقوط لوحة دعائية في مهرجان ” ميادين ساحرة “، وإصابة قرابة 12 زائرًا للمهرجان، تنوعت إصاباتهم ما بين متوسطة وطفيفة وحالات إعياء وإغماء بسبب التدافع الذي حصل.

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أعلنت في وقت سابق عن تنبيه متقدم يحذر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على محافظة الخرج مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على العاصمة الرياض ومحافظة الخرج.