بالفيديو.. انفجار هاتف محمول في يد سيدة على متن طائرة

أوتاوا(صدى):

شهدت طائرة ركاب كندية حالة من الذعر والقلق بين الركاب ، عقب اشتعال النيران بها قبل إقلاعها من مطار ” تورنتو ” إلى فانكوفر، مما أدى إلى تأخرها.

حيث عانت واحدة من الركاب من حروق من الدرجة الأولى بيدها اليسرى، بعد انفجار هاتفها المحمول وسط الطائرة، بينما يجلس بها 266 راكبًا.

واندفع رجال الإطفاء نحو الطائرة لإخماد الحريق الذي خلف دخانا أسود بالطائرة، كما تم معالجة الراكبة من قبل فريق طبي.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5452435/Exploding-cell-phone-causes-fire-Air-Canada-flight.html