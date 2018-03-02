اتحاد الكرة يقيم دورة للرخصة الآسيوية بجازان غدا

طلال الغامدي(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، عن إقامة اللجنة الفنية لدورة الرخصة الآسيوية C في جازان، غدًا السبت، بإشراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأشار الاتحاد في بيان له، إلى أن الدورة تستمر حتى يوم 16 مارس الجاري، حيث تأتي ضمن برامج وخطط اللجنة الفنية لإثراء الكفاءات الوطنية عبر البرامج التطويرية ، وذلك ضمن أهداف اتحاد الكرة .

وأوضح الاتحاد، أن الدورة يحاضر بها المدرب الوطني خالد الفرحان، حيث تقسم على عدة محاضرات نظرية وتطبيقية في مجال التدريب بشكل عاك، الإضافة إلى مجالات دقيقة مثل التمرير والتسديد، فضلًا عن المجالات العامة كالقانون الرياضي والاتصال الفعال ، والتغذية والإصابات الرياضية، بالإضافة إلى اختبارات نظرية وعملية.