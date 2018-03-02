بالأرقام.. سعد الشهري يرفع مستوى الاتفاق

نواف السالم(صدى):

قدم مدرب الاتفاق سعد الشهري ، نتائج رائعة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة ، حيث يأمل أن يواصل هذا المستوى مساء اليوم الجمعة ، خلال مواجهة أحد ، ضمن مواجهات الجولة الـ23 من بطولة دوري المحترفين .

وخلال فترة قيادة ” الشهري ” للنادي ، تمكن من تحقيق 11 نقطة خلال المباريات الخمس الأخيرة من الدوري ، وهو ما لم ينجح أي فريق آخر في تحقيقه طوال هذه الفترة .

وحقق الاتفاق الفوز على أندية الفتح والرائد والقادسية ، بينما تعادل مع الباطن والفيحاء ، بينما تعد آخر خسارة تلقاها الفريق كانت أمام الشباب خلال الجولة الـ17 من الدوري بثلاثة أهداف لصالح الأخير مقابل هدف واحد فقط منه .

وكان ” الشهري ” في المجمل العام ، قد قاد الاتفاق في 9 مباريات من بطولة دوري المحترفين منذ تعيينه ، وذلك بعد إقالة المدرب الصربي ميودراج يسيتش.