بالأرقام.. سعد الشهري يرفع مستوى الاتفاق
قدم مدرب الاتفاق سعد الشهري ، نتائج رائعة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة ، حيث يأمل أن يواصل هذا المستوى مساء اليوم الجمعة ، خلال مواجهة أحد ، ضمن مواجهات الجولة الـ23 من بطولة دوري المحترفين .
وخلال فترة قيادة ” الشهري ” للنادي ، تمكن من تحقيق 11 نقطة خلال المباريات الخمس الأخيرة من الدوري ، وهو ما لم ينجح أي فريق آخر في تحقيقه طوال هذه الفترة .
وحقق الاتفاق الفوز على أندية الفتح والرائد والقادسية ، بينما تعادل مع الباطن والفيحاء ، بينما تعد آخر خسارة تلقاها الفريق كانت أمام الشباب خلال الجولة الـ17 من الدوري بثلاثة أهداف لصالح الأخير مقابل هدف واحد فقط منه .
وكان ” الشهري ” في المجمل العام ، قد قاد الاتفاق في 9 مباريات من بطولة دوري المحترفين منذ تعيينه ، وذلك بعد إقالة المدرب الصربي ميودراج يسيتش.
مرسيدس[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 1 ساعة
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