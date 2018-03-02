صور تشويفية لـ ” بي إم دبليو الفئة الثامنة ” 2019

برلين(صدى):

كشفت BMW عن صورتين لسيارتها الجديدة الفئة الثامنة المقبلة وستظهر في نسخ الكوبيه والكشوفة وستصنع في مصنع الشركة في دينجولفينج الذي يعتبر مركز تصنيع الشركة للسيارات الفاخرة . والعودة إلى الفئة الثامنة فهذه السيارة الكوبيه هنا تأتي بحلة مموهة طفيفة وتحتوي على شبكة مقسمة لجزئين يحيط بهما المصابيح الأمامية الليزرية. وتشمل ميزات التصميم الأخرى البارزة سقف خاص، ومساحات الزجاج الأمامي المخفية وأغطية المرايا المتناقضة. ويمكننا أيضا أن نرى عجلات أنيقة ذات نوعين من التفصيلات مدعومة بنظام الكبح عالي الأداء مع مكابح زرقاء.

وفي حين أن أحدث الصور لا تزال تترك الكثير للخيال، وفان اثنين من الصور المسربة ظهرت في الشهر الماضي وكشفت أن السيارة سوف تبقى على نفس صوة الفئة الثامنة السابقة, ومع ذلك، فإن التصميم قد تم تحجيمه بصورة كبيرة. وكانت شركة BMW قد رفضت الخوض في تفاصيل السيارة، ولكن الشركة كشفت مؤخرا أن النموذج يخضع لاختبار السرعة العالية قبل إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام.

وقال كلاوس فروليتش، رئيس قسم الأبحاث والتطوير في شركة BMW، ” يمكن لعملائنا والمشجعين أن يتطلعوا إلى سيارة رياضية حقيقية ” لأن الجانب الديناميكي الذي تحقق بالفعل مثير للإعجاب تماما”. وتحت غطاء محرك السيارة، يمكننا أن نتوقع مجموعة متنوعة من محركات مألوفة بما في ذلك محرك 4.4 لتر بشاحنين توربينيين V8 بقوة حوالي 445 حصان (331 كيلوواط). سيكون هناك أيضا نسخة M8 عالية الأداء مع ما لا يقل عن 600 حصان.