بالفيديو.. ” آل الشيخ ” يكشف موعد مشاركة اللاعبين المحترفين في الدوري الإسباني

طلال الغامدي(صدى):

في ظل قلق الجماهير من عدم مشاركة كلا من فهد المولد، ويحيي الشهري، وسالم الدسوري المحترفين في الدوري الإسباني، من عدم مشاركتهم مع فرقهم، لاسيما وهم من العناصر الأساسية في المنطقة، كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن مصير هؤلاء اللاعبين.

وقال ” آل الشيخ ” في تصريحات تلفزيونية، إن” الثلاث لاعبين من عناصر رئيسة في المنتخب، وأن الليغا وعدنا خير بمشاركة اللعيبة في المباراة “، موضحًا أن شروط الليغا قاسية.

وأضاف ” آل الشيخ ” ، أن الحالة النفسية للعيبة جيدة، وسعداء بالتمارين، مؤكدًا أنه ” يتواصل يوميًا للاطمئنان عليهم، وأن خلال عشرة أيام سوف يلعبون مع فرقهم “.