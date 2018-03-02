بالفيديو.. ” الشؤون الإسلامية بالمدينة ” توضح حقيقة مقطع خطيب الجمعة المتداول

نايف السالم(صدى):

أوضح فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة ، حقيقة مقطع الفيديو المتداول لخطيب الجمعة بمنطقة ينبع ، والذي أبرز خلاله تدخل مجموعة من المصليين بأحد المساجد في ينبع النخل لإنزال رجل مسن من على منبر الخطيب .

و قال المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة ماجد بن غالب المحمدي ، إنه عند الساعة الـ12:35 ظهرًا ، حاول شخص معتل نفسيًا أن يخطب بجامع الجابرية في ينبع البحر ، وبعد اعتلائه المنبر تعاملت الجهات المختصة معه على الفور ، وأقيمت صلاة الجمعة والخطبة من قبل الخطيب الرسمي للجامع .

وكان المقطع المُتداول قد أظهر وقوع مشادة بين الرجل الكبير في السن وهو على المنبر وبعض المصلين ، حتى قاموا بإنزاله بالقوة في النهاية .