‏” أصحاب السعادة ” يدشنوا فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالباحة ومحافظاتها

محمد بن شقيه (صدى):

دشن أصحاب السعادة محافظي كلاً من بلجرشي المندق بني حسن العقيق قلوه الحجره غامد الزناد القرى المخواه يوم أمس الخميس فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة.

وبدأ الحفل بقص الشريط والتجوال داخل اجنحة المعارض والاطلاع على محتوياته والاستماع الى شرحٍ مفصل من مدراء ادارات الدفاع المدني بالمحافظات كما تم الاطلاع على البرامج المصاحبه للفعاليات وقد شاهد الجميع عروض مرئيه لجهود رجال الدفاع المدني واخوانهم اعضاء اللجان الفرعيه بالمحافظات.

وقد ثمن محافظي المحافظات بالمنطقه جهود رجال الدفاع المدني حيال تحقيق الامن والسلامه للمواطنين والمحافطه على الممتلكات في جميع المحافظات، هذا وقد جندت ادارات الدفاع المدني بالمحافظات كافة اجهزتها لتفعيل مناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني بالبرامج والفعاليات المصاحبه والموجهه لجميع فئات المجتمع بهدف رفع مستوى الوعي الوقائي واسغلال هذة المناسبه للتثقيف والتوعيه والتدريب على اعمال الدفاع المدني والتي نسعى من خلالها الى المحافظه على الارواح والممتلكات.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، إن الدفاع المدني يسره دعوة الجميع لحضور هذه الفعاليات في جميع المواقع، متمنياً السلامة للجميع.