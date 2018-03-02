هيفاء وهبي تضع اللمسات الأخيرة لألبومها الجديد
وضعت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي ، اللمسات الأخيرة على البومها الجديد، الذي من المتوقّع طرحه قريبا، اذ انها قررت ضمّ أغنية جديدة للألبوم بعنوان “ صباحو ورد ” .
يشار الى ان هذه الأغنية تحمل اللون الشعبي، وهي من الحان الفنان المصري رامي جمال، وكلمات عمرو يحيى، وتوزيع أحمد عبد السلام.
من جهة اخرى، كانت قد عيّنت الشركة المنتجة للمسلسل المصري ” لعنة كارما ” المخرج خيري بشارة لتولّي مهمّة الاخراج، وذلك بعد ان اعتذر المخرج فاروق اسماعيل اثر تعرضه لأزمة صحيّة، كما ان هذا العمل من تأليف عبير سليمان وإنتاج ممدوح شاهين.
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