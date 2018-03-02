هيفاء وهبي تضع اللمسات الأخيرة لألبومها الجديد

أماني الغامدي(صدى):

وضعت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ ، اللمسات الأخيرة على البومها الجديد، الذي من المتوقّع طرحه قريبا، اذ انها قررت ضمّ أغنية جديدة للألبوم بعنوان “​ صباحو ورد​ ” .

يشار الى ان هذه الأغنية تحمل اللون الشعبي، وهي من الحان الفنان المصري ​رامي جمال​، وكلمات ​عمرو يحي​ى، وتوزيع أحمد عبد السلام.

من جهة اخرى، كانت قد عيّنت الشركة المنتجة للمسلسل المصري ” ​لعنة كارما​ ” المخرج خيري بشارة لتولّي مهمّة الاخراج، وذلك بعد ان اعتذر المخرج فاروق اسماعيل اثر تعرضه لأزمة صحيّة، كما ان هذا العمل من تأليف عبير سليمان وإنتاج ممدوح شاهين.