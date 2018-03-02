الأجواء الماطرة تدفع أهالي الرياض والمزاحمية للاستمتاع بـ ” الخرارة “

محمد الناصر(صدى):

جذبت الأجواء الماطرة والمعتدلة الأفراد والعوائل من الرياض والمزاحمية والمحافظات القريبة للاستماع بمنظر منتزه الخرارة جنوب محافظة المزاحمية.

تجدر الإشارة إلى متنزه الخرارة يعتبر من أكثر متنزهات غرب الرياض شهره حيث يقصده الكثيرون عند هطول الأمطار وذلك لما يشكله من بحيرة مائية وسط الرمال الذهبية في منظر جمالي جذاب.

هذا وقد هطلت أمطار غزيرة فجر اليوم على محافظة المزاحمية شملت الأمطار جميع المراكز التابعة للمحافظة، وارتوت على أثرها الأرض وسالت الأودية والشعاب ومتنزه الخرارة والمحلية وشعيب الحفنة ووادي جمل. وشهدت هذه المتنزهات زحاما شديدا من الأهالي والزوار للاستمتاع بالأجواء الماطرة.