وظائف خالية بمول تجاري في الرياض
أتاح مول تجاري بالعاصمة الرياض، عدة وظائف شاغرة لبائعين، وذلك طبقًا للشروط التالية:
– تشترط في المتقدم القوة والقدرة على قيادة الفريق ورفع المبيعات.
– أن يكون المتقدم صاحب مظهر لائق.
– أن يكون قادر على الإقناع وتقديم خدمة مميزة للعملاء.
– إتقان العمل على الحاسب الآلي.
– توفر الشركة إجازة يوم واحد في الأسبوع.
وذكرت الشركة المزايا المتوفرة بهذه الوظائف، كما يلي:
– تقدم الشركة رواتب تتراوح من 4000 ريال إلى 5000 ريال.
– يحصل الموظف على عمولة إضافية في حال تحقيق الهدف.
– توفر الشركة تأمين طبي.
– يحصل الموظف على إجازة سنوية مدفعة الراتب 30 يوم.
– يستفيد الموظف من بدل استمرارية.
وذلك على أن يتم التقديم، من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .
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