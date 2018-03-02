وظائف خالية بمول تجاري في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أتاح مول تجاري بالعاصمة الرياض، عدة وظائف شاغرة لبائعين، وذلك طبقًا للشروط التالية:

– تشترط في المتقدم القوة والقدرة على قيادة الفريق ورفع المبيعات.

– أن يكون المتقدم صاحب مظهر لائق.

– أن يكون قادر على الإقناع وتقديم خدمة مميزة للعملاء.

– إتقان العمل على الحاسب الآلي.

– توفر الشركة إجازة يوم واحد في الأسبوع.

وذكرت الشركة المزايا المتوفرة بهذه الوظائف، كما يلي:

– تقدم الشركة رواتب تتراوح من 4000 ريال إلى 5000 ريال.

– يحصل الموظف على عمولة إضافية في حال تحقيق الهدف.

– توفر الشركة تأمين طبي.

– يحصل الموظف على إجازة سنوية مدفعة الراتب 30 يوم.

– يستفيد الموظف من بدل استمرارية.

وذلك على أن يتم التقديم، من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .