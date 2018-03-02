بالصور.. إغلاق مطعم مخالف للاشتراطات الصحية بمكة

نايف السالم(صدى):

تمكنت بلدية أجياد الفرعية بمكة المكرمة، اليوم الجمعة، من إغلاق مطبخًا عشوائيًا بأحد الفنادق بالمنطقة المركزية، بسبب ضبط عدد من المخالفات الصحية والتشغيلية بداخله.

وأوضح رئيس البلدية عبدالله الزايدي، أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي في كل ما يتعلق بمتابعة المحلات الغذائية والمطاعم, والتأكد من توفر الاشتراطات الصحية المطلوبة بهدف تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي والقضاء على المخالفات.

وأضاف ” الزايدي ” ، أن البلدية ممثلة في إدارة الخدمات وقسم الصحة العامة نفذوا اليوم, حملة موسعة في المنطقة المركزية ورصدوا خلالها عدداً من الفنادق المخالفة, حيث تم ضبط مطبخ عشوائي غير مرخص في فندق بحي أجياد السد يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، وأسفر عن ذلك مصادرة وإتلاف ما يقارب 350 كيلو من الأطعمة والمواد الغذائية غير الصالح للاستهلاك الآدمي وعدد كبير من الأواني والأدوات وأنابيب الغاز.