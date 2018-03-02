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صورة نادرة للمسجد الجامع الكبير

صورة نادرة للمسجد الجامع الكبير
علي القحطاني (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، للمسجد الجامع الكبير، بالديرة، في العاصمة الرياض.

و ذكر حساب ” ماضي جميل ” ، الذي نشر الصورة على موقع ” تويتر ” ، أن هذه الصورة، أن هذه اللقطة القديمة تضمنت عدد من موديلات السيارات القديمة التي يمكن أن تدلنا على الزمن التي التقطت به الصورة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين

اذكر قد ودانا ابوي الله يرحمه له وشراء لنا كنادر العيد من حراج بن قاسم كان شرقي المسجد . طبعا الكنادر مستعملة . الله يرحم والدينا والدايكم والمسلمين اجمعين . اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .

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