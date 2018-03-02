صورة نادرة للمسجد الجامع الكبير

علي القحطاني (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، للمسجد الجامع الكبير، بالديرة، في العاصمة الرياض.

و ذكر حساب ” ماضي جميل ” ، الذي نشر الصورة على موقع ” تويتر ” ، أن هذه الصورة، أن هذه اللقطة القديمة تضمنت عدد من موديلات السيارات القديمة التي يمكن أن تدلنا على الزمن التي التقطت به الصورة.