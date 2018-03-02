صورة نادرة للمسجد الجامع الكبير
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، للمسجد الجامع الكبير، بالديرة، في العاصمة الرياض.
و ذكر حساب ” ماضي جميل ” ، الذي نشر الصورة على موقع ” تويتر ” ، أن هذه الصورة، أن هذه اللقطة القديمة تضمنت عدد من موديلات السيارات القديمة التي يمكن أن تدلنا على الزمن التي التقطت به الصورة.
ابوعبيد[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذكر قد ودانا ابوي الله يرحمه له وشراء لنا كنادر العيد من حراج بن قاسم كان شرقي المسجد . طبعا الكنادر مستعملة . الله يرحم والدينا والدايكم والمسلمين اجمعين . اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .