بالفيديو.. غضب بلقيس على المتابعين ورفضها إعلان موعد ولادتها

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة اليمنية ​بلقيس فتحي ، مقطع فيديو عبر تطبيق انستجرام ، اعتذرت فيه ​ل جمهورها ومتابعيها عن إلغاء حفلها الذي كان مقرراً في اليوم في دبي، وذلك بأوامر من الطبيب حفاظاً على سلامة حملها.

وقالت بلقيس في الفيديو : ” لا يوجد الا العافية ولكني تعبت من ضغط الطائرة ومنعني الطبيب من السفر. للأسف لن أتمكن من السفر. آخر عمل لي كان من المفترض أن يكون في آخر مارس ونحن لا نزال في نهاية فبراير. حصل طارئ وقال لي الطبيب يجب أن ترتاحي حتى منتصف مارس وأنا لدي التزامات بعد منتصف مارس وإذا كنت بصحة جيدة سوف أكمل عملي ” .

ولكن في المقابل لم تخفِ بلقيس إنزاعجها من إلحاح البعض لمعرفة موعد الولادة، وأعربت عن إمتعاضها من هذا السؤال، وقالت:” الكل يسألني متى الولادة انا أخبرتكم أني حامل كنت في بداية حملي. والحمل مدته طويلة. ومعروف أن مدته 9 اشهر”، من دون أن تكشف عن الموعد بالتحديد.