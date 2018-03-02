” البيئة ” تسجل 3 إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور في الخرج

سعيد العجل(صدى):

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية تسجيل ثلاث إصابات في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 جاء إصابتين في منطقة جازان واحدة بمحافظة الخرج.

وأوضحت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ ٩٥٢٥ عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 143 حالة، في حين جرى التخلص من 3721 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تلقيها بلاغين خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الاستفسارات 9 استفساراً، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.