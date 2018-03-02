أحلام تهنأ كاظم الاسهر بخطويته

نورة الشهري(صدى):

هنأت الفنانة الإماراتية أحلام، الفنان ​كاظم الساهر​ بمناسبة خطوبته، بنشر صورة له برفقة خطيبته وهي ترتدي خاتم الخطوبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وعلقت أحلام على الصورة قائلة :” الف مبروووك الاستاذ كاظم يستحق الحب دائما والرجل بحاجة الى امراة بجنبه مهما كان ناجح الله يسعدهم ويهنيهم يا رب والخاتم مش بحجمه الخاتم بقيمته المعنوية ويكفي ان الخاتم من كاظم الساهر وتستاهل بنت تونس الخضراء الف مبروك ” .

تجدر الاشارة الى ان الفنان كاظم الساهر سبق واعلن خطوبته من فتاة تونسية تدعى سارة، وقد نال العديد من التهنئات والمباركات من متابعيه.