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فيديو نادر لقصر الملك سعود يعود لبداية الستينات

فيديو نادر لقصر الملك سعود يعود لبداية الستينات
علي القحطاني (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، فيديو نادر، لقصر الملك سعود بالناصرية، يعود لبداية الستينات.

كما تضمن الفيديو الذي نشره حساب ” ماضي جميل ” ، على موقع ” تويتر ” ، عدد من الوزارات بشارع المطار القديم، بداية انشاءها.


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