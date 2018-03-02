فيديو نادر لقصر الملك سعود يعود لبداية الستينات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، فيديو نادر، لقصر الملك سعود بالناصرية، يعود لبداية الستينات.
كما تضمن الفيديو الذي نشره حساب ” ماضي جميل ” ، على موقع ” تويتر ” ، عدد من الوزارات بشارع المطار القديم، بداية انشاءها.
(فيديو) نادر وجديد ..
بداية الستينات الميلادية قصر الملك سعود بالناصرية والوزارات بشارع المطار القديم بداية انشاءها ..#الرياض #الملك_سعود #الرياض_قديما #الرياض_الان #ذكريات_حي_الملز pic.twitter.com/5cRzbycFp9
— مــ جميـل ـاضي (@rakansooltaan) March 1, 2018
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