فيديو نادر لقصر الملك سعود يعود لبداية الستينات

علي القحطاني (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، فيديو نادر، لقصر الملك سعود بالناصرية، يعود لبداية الستينات.

كما تضمن الفيديو الذي نشره حساب ” ماضي جميل ” ، على موقع ” تويتر ” ، عدد من الوزارات بشارع المطار القديم، بداية انشاءها.