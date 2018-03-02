فينغر: مواجهة السيتي كانت إيجابية

ماجد محمد(صدى):

قال مدرب الأرسنال آرسين فينغر، إن فريقه افتقد في مواجهة مانشستر سيتي، أمس الخميس، في إطار الدوري الإسباني، للديناميكية، حيث خسر الأرسنال بثلاثية.

واضاف فينغر، أنه عليهم أن يحللوا بطريقة موضوعية مباراة السيتي، موضحًا أنها لم تكن سلبية في كل شيء، قائلًا: ” كان هناك الكثير من الأمور الإيجابية رغم هذه النتيجة “.

وتابع فينغر: ” لعبنا بكثافة عالية وكنا جيدين في الجانب الهجومي، لكن افتقدنا إلى الديناميكية، ولم نتمكن من الاستفادة من الفرص التي أتيحت للفريق خلال اللقاء “.