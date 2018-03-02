تايلاند تسمح لـ38 حزبا تسجيل بياناتهم تمهيدا

بانكوك(صدى):

تمكن نحو 38 حزبًا سياسيًا من تسجيل بياناتهم فى لجنة الانتخابات فى تايلاند، وذلك فى خطوة تمهيدية لمشاركة أحزاب سياسية جديدة فى الانتخابات العامة المقرر إجراؤها فى فبراير القادم بعدما تولى الجيش الحكومة فى البلاد فى 2014.

وأوضحت مصادر أن قيد بيانات الأحزاب هو بداية لعملية ترشحهم ولكنه لا يعنى أنه تم الاعتراف بمشاركتهم بشكل رسمى، مشيرة إلى أنه يجب استيفائهم لعدة متطلبات خلال 180 يومًا إلى جانب موافقة المجلس العسكرى التايلاندى لهم بالعمل.

وأشارت إلى أنه يتم تلقى طلبات قيد الأحزاب بالانتخابات المقبلة بدءًا من اليوم الجمعة وحتى 31 من مارس الجارى، يذكر أنه هناك شكوك حول الموعد المعلن لإجراء الانتخابات، حيث تم تغيير الموعد المحدد لإجرائها أكثر من مرة.

وأضافت أن هناك تصورات بأن بعض الأحزاب أنشأت خصيصًا لدعم استمرار سيطرة الجيش على الحكومة البلاد.