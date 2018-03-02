بالفيديو.. بكاء هستيري لـ ” نوال الكويتية ” على الهواء

نورة الشهري (صدى):

انتابت الفنانة نوال الكويتيّة ، نوبة بكاء شديدة على الهواء اثناء زيارتها ” ​مركز المستقبل​ ” الذي يهتمّ بأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتأثّرها الشديد بهم.

جاء ذلك خلال مشاركتها كضيفة شرف في ” المؤتمر الدولي السادس للصحة النفسية للأطفال والبالغين ” ، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث انها لم تتمكّن من ظبط نفسها، فبكت وطلبت إيقاف التصوير.

من جهة اخرى، طرحت ​نوال الكويتية​ مؤخرا اغنية ” ​يا غلاي​ ” عبر قناتها الرسمية على موقع ” يوتيوب ” ، من كلمات عبدالله وألحان مشعل العروج وتوزيع عدنان عبدالله.