بالفيديو.. بكاء هستيري لـ ” نوال الكويتية ” على الهواء
انتابت الفنانة نوال الكويتيّة ، نوبة بكاء شديدة على الهواء اثناء زيارتها ” مركز المستقبل ” الذي يهتمّ بأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتأثّرها الشديد بهم.
جاء ذلك خلال مشاركتها كضيفة شرف في ” المؤتمر الدولي السادس للصحة النفسية للأطفال والبالغين ” ، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث انها لم تتمكّن من ظبط نفسها، فبكت وطلبت إيقاف التصوير.
من جهة اخرى، طرحت نوال الكويتية مؤخرا اغنية ” يا غلاي ” عبر قناتها الرسمية على موقع ” يوتيوب ” ، من كلمات عبدالله وألحان مشعل العروج وتوزيع عدنان عبدالله.
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