قرار أمريكي رسمي بإجلاء 30 ألفا في كاليفورنيا

كاليفورنيا(صدى):

قررت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إجلاء نحو 30 ألف شخص، يعيشون قرب السفوح والمنحدرات الجبلية على طول شاطئ سانتا برباره، بسبب مخاوف من التهديد بوقوع انهيارات طينية كبيرة، على إثر عاصفة وشيكة من المحيط الهادئ.

وأشارت متحدثة باسم إدارة مكافحة الكوارث، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار يصل منسوبها إلى 1.3 سنتيمتر في الساعة على المنطقة، في ذروة هبوب العاصفة المتوقعة، صباح اليوم الجمعة.

وذكرت المتحدثة، أنّ التوقعات الجوية تشير إلى استمرار هطول الأمطار حتى غد السبت، فيما أقام الصليب الأحمر الأمريكي، مأوى في منطقة المعارض بسانتا برباره، لاستقبال السكان.

كما تنطبق أوامر الإجلاء الإلزامية على نفس المنطقة التي شهدت أمطارًا غزيرة يوم التاسع من يناير، التي تسببت في انهيارات طينية وصخرية أسفرت عن مقتل 21 وإصابة عشرات وتدمير مئات المنازل.