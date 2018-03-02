ريماك أوتوموبيل تعرض أول لمحة عن سيارتها الخارقة الكهربائية القادمة

متابعات(صدى):

تعتبر ريماك أوتوموبيل شركة كرواتية صغيرة تمكنت من بناء ما يمكن وصفه على الأرجح كأول سيارة خارقة كهربائية حقيقية في العالم. وموديل Concept_One حمل تصميم مثير، وسعر خرافي، والتفرد، والأهم من ذلك، الأداء المخيف في الارقام. ومع ذلك، لم يكن لدي السيارة محرك تقليدية ولكنها تحقق ذلك باستخدام أربعة محركات كهربائية وكل محرك سيكون لعجلة خاصة به.

والسيارة سرعان ما أصبحت من الأساطير، ولكنها تسببت في حادث عنيف لريتشارد هاموند العام الماضي حيث كان مقدم برنامج جراند تور يختبر Concept_One وخلال تسلق تلة في جبال الألب انحرفت عن الطريق فجأة إلى اليسار وكانت نتيجة التحطم عنيفة على السيارة ، ولكن لحسن الحظ نجا هاموند واحتاج فقط بضعة أيام في المستشفى.

ولكن على الرغم من ذلك لا تزال الشركة تصنع وتبيع السيارة، و Concept_One الآن من التاريخ مع استبدالها بموديل Concept_Two الذي ينتظر أن يحمل اسم مختلف تماما عندما يتم كشف النقاب عنه في معرض جنيف للسيارات في مارس الجاري.

وظهر عدد من الصور التشويقية للسيارة ولكن الكثير من التفاصيل تبقي قيد الخفاء ولكن على الأقل سنري الواجهة الأمامية بالكامل، ويبدو وكأنها تطورت بصورة بسيطة عن تصميم Concept_One. مع الكثير من الديناميكا الهوائية. أما بالنسبة للجزء التقني، فيقال أن السيارة الجديدة لديها بطارية 120 كيلوواط ساعة وتقدم المستوى 4 للقيادة الذاتية.