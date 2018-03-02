حوادث الأمطار بعسير بلغت 4 وفيات و43 إصابة خلال 12 ساعة

أبها(صدى):

قال الهلال الأحمر بمنطقة عسير، أن حصيلة الحوادث المرورية الناتجة عن الأمطار والسيول والتقلبات الجوية في المنطقة أمس الخميس بلغت 47 حالة وفاة وإصابة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمنطقة، محمد حسن الشهري، أنه تم تسجيل 4 وفيات و43 حالة إصابة بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة، لافتًا إلى أن الفرق التابعة للهلال الأحمر باشرت خلال 12 ساعة في الفترة ما بين 8 صباحًا وحتى 8 مساء 31 حادثًا مروريًا، خلفتها التقلبات الجوية والأمطار التي شهدتها المنطقة، أسفرت عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 43 آخرين.

وأشار ” الشهري ” إلى أن غرفة العمليات التابعة للهلال الأحمر بعسير تلقت خلال الفترة المذكورة 31 بلاغًا، باشرتها 33 فرقة إسعافية، داعيًا المواطنين والمقيمين لتوخي الحيطة والحذر خلال التقلبات الجوية، وإبلاغ الهلال الأحمر عن أي حادث عبر رقم الطوارئ 997.