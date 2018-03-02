معنى لا تتوقعه لكلمة ” لغز ” عند العرب قديما

عادل الحربي (صدى):

وردت كلمة ” اللغز ” عند العرب قديماً، كحفرة تحفرها بضعة حيوانات صغيرة الحجم، كي تحمي نفسها من المتربصين بها لصيدها أو قتلها، حيث جاءت كلمة اللغز في اللغة العربية، اسماً للحفرة التي تحفَر لإيواء حيوان وإخفائه، ليتمكّن من التمويه على مفترسيه.

فيما تتفق أغلب الروايات، في أن اللغز حفرةٌ يحفرها اليَربوع، وهو مخلوقٌ شبيه بالفئران، مع اختلاف بعض قياسات هيكله الجسدي، عن تلك الفصيلة. إنما هو من الحيوانات التي تقع في السلسلة الغذائية، لعدد من المفترسين، ومنهم الإنسان، في وقت سابق.

يشار إلى أن كلمة ” اللغز ” في اللغة العربية، تحمل معنى المجهول والغامض، أو السؤال لا تكون الإجابة عنه، سهلةً أو معروفةً أو ممكنة، فيما يعد اللغز، في استعمالنا، هو كل مجهول الأسباب أو التفاصيل، أو المُعمَّى، وكل مسألة أو حادثة أو ظاهرة، غير قابلة للتفسير الكامل أو الجزئي، فهي لغز.