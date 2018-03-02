إسرائيل تشكر قطر على الاستقبال الحافل لمنتخبهم

طلال الضوي(صدى):

قدّمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، الشكر إلى الشعب القطري والجمهوري القطري؛ لتشجيعه المنتخب الإسرائيلي في بطولة العالم المدرسية لكرة اليد في قطر.

وكشفت السلطات الإسرائيلية، أن المنتخب الإسرائيلي ظهر في أول إطلالة له من مدرسة كاتسير في مدينة حولون في وسط إسرائيل وأخذ المرتبة الثالثة.

يشار إلى أن قطر، كانت قد استقبلت المنتخب الإسرائيلي وأعربت عن دعمها وترحيبها بكل ما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي، طلاباً من عدة مدارس ثانوية إسرائيلية ببطولة العالم لكرة اليد في الدوحة.