اغتيال إمام مسجد ” تريم ” بحضر موت يثير غضب النشطاء

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر يمنية، اليوم الجمعة، عن اغتيال إمام مسجد في ” تريم ” بحضر موت، والتي تقع تحت سيطرة المنطقة العسكرية الأولى.

وأفاد بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بأن إمام المسجد يدعى الحبيب عيدروس بن سميط، معربين عن إدانتهم لهذا الأمر، واستنكارهم لاستمرار اغتيال أئمة المساجد.

وأوضح النشطاء أن هذا الأمر يمثابة استهداف للمدرسة الشافعية الحضرمية، وكذلك هي محاولة مكشوفة لعدم إتاحة المساحة لها لتتحرك كمذهبية معتدلة جامعة ولها تأثير على المستوى الدولي.

وبيَّن النشطاء أن ثلاثة أشخاص ادعوا أنهم يريدوا التعلم منه، ودخلو إلى مسجده، فطلب منهم الانتظار حتى يصلي الضحى، ثم أطلقوا النار فور سجوده.