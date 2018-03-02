متحدث ” التجارة ” يرد على مغرد اتهم الوزارة بالتقصير تجاه المخالفين

نايف السالم(صدى):

رد المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، على أحد المتابعين بموقع ” تويتر ” الذي اتهم الوزارة بعدم وجود عقوبات رادعة للمخالفين؛ بسبب تكرار المخالفات والمداهمات بشكل مستمر.

وقال أحد المتابعين في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ياأخي بالله رد علي سألتك كم مرة الحين تمسكونهم وبعدين وش يصير هنا نوقف ما ندري وش العقوبه لذلك أنا أجزم لو فيه عقوبه ماهب كل أسبوع مداهمة يعني ما حد يخاف من الرقابه أتوقع لأنه تصوير ومداهمة وإعلام ويله حبيبي نروح مكان ثاني نصور ” .

من جانبه، رد ” الحسين ” ، قائلاً :” حياك الله، تسليم المخالفين للجهات الأمنية و تحال القضية للنيابة العامة للتحقيق ومن ثم القضاء لإصدار الحكم .. عقوبات نظام الغش التجاري تصل للسجن 3 سنوات و غرامة مليون ريال والتشهير بهم على نفقتهم و ايقاف النشاط التجاري وترحيل للعمالة بعد صدور الحكم القضائي ” .