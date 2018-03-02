شرطة جدة تتحقق من ملابسات انتشال جثمان مواطن
أوضحت شرطة محافظة جدة، أنها تتحقق بشأن ملابسات انتشال جثمان مواطن يبلغ من العمر 21 عامًا على يد رجال حرس الحدود بمركز أبحر قبالة منتجع كنز أبحر بعد العثور عليه طافيًا على الماء.
وقالت مصادر أن المتوفى كان يرتدي ثوبًا، كما أسفر تفتيشه عن العثور على محفظته وبداخلها هويته.
وأشارت المصادر إلى أنه تم استدعاء الطبيب الشرعي للكشف عليه وتبين عدم وجود أي إصابات واضحة بالجثمان أو آثار شجار.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43297 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله يرحمه ويحسن عزاء اهله ,, آمين ,,