” الإخبارية ” تلتقي بسجين أودى بحياة شخصين

عادل الحربي (صدى):

واصل فريق برنامج ” الله يعطيك خيرها ” على قناة الإخبارية، اليوم الجمعة، زياراته إلى سجن الحائر، حيث التقى الموقوفين في الحوادث المرورية به.

والتقى فريق البرنامج سجينًا أودى بحياة شخصين بعد دهسهما، وهو يقود مركبته بسرعة 150كم تحت تأثير المخدرات.

وروى السجين قصة قيامه بالواقعة المذكورة وإلقاء القبض عليه موضحًا: ” وقعت في فخ المخدرات عقب تعاطي المسكرات. ” ، والتي أدت إلى وقوع الحادث ووفاة شخصين، والتحفظ عليه بالسجن.