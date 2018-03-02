تدشين موقع إلكتروني لبطولة الرياضات الإلكترونية

نواف السالم(صدى):

خصصت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الهيئة العامة للرياضات الإلكترونية، موقعًا إلكترونيًا للبطولة توضح فيه المعلومات المهمة للمشتركين في البطولات الإلكترونية، الذي يعد مرجعَا للمشاركين والراغبين في مشاهدة البيانات والنتائج بشكل مستمر أثناء البطولة.

كما وفرت اللجنة أيقونة خاصة بالبث الحي والمباشر لجميع المنافسات القائمة على الموقع الإلكتروني، إضافة إلى بيانات اللاعبين المسجلين، وكذلك القوانين التي يجب الالتزام بها من قِبل المشاركين في المنافسات المتعددة، إلى جانب كونه مرجعًا للجماهير الرياضية الراغبة في أن تكون موجودة في فعاليات البطولة المصاحبة.

وجدير بالذكر أن البطولة انطلقت أمس الخميس، في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية ” كابسارك ” ، في العاصمة الرياض، الذي افتتحها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وتختتم فعالياتها غدًا.