إنتر ميلان يضع خطة للاستفاده من العروض المقدمة لإيكاردي

نواف السالم(صدى):

في ظل تزايد العروض من الأندية الأوروبية للتعاقد مع نجم إنتر ميلان ماورو إيكاردي، بدأ ميلان في وضع خطة؛ للحصول على أكبر فائدة من اللاعب.

وقالت مصادر، إن ميلان يسعى إلى تمديد التعاقد مع إيكاردي؛ لزيادة قيمة الشرط الجزائي، تحسباً لتلقيه عرضاً مغرياً في الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تبلغ قيمة كسر عقد إيكاردي تبلغ 110 مليون يورو، وقد لا يجد ريال مدريد أي صعوبة في كسر هذا الحاجز.

وكانت الأندية التي أبدت رغبتها في ضم إيكاردي جاء على رأسها: بايرن ميونيخ، مانشستر يونايتد وريال