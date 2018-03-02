” المركزي اليمني ” يعلق على الأنباء المتداولة بشأن تأجيل وديعة المملكة

فهمي محمد(صدى):

علق البنك المركزي اليمني، على الأنباء المتداولة بشأن تأجيل الوديعة المقدمة من المملكة إلى اليمن بقيمة ملياري دولار، نافياً صحة هذه الأنباء، ومشيراً إلى أنه سيتتم التوقيع على اتفاقية الوديعة الأسبوع المقبل.

من جانبه، صرَّح البنك اليمني في بيان له اليوم الجمعة، بأنه على وشك استكمال كافة الإجراءات الإدارية المصرفية والمباحثات مع وزارة المالية بالمملكة و ” ساما ” ؛ لاستكمال الترتيبات الفنية والمصرفية لتوقيع اتفاقية الوديعة الثانية بمبلغ اثنين مليار دولار.

ولفت المركزي اليمني، إلى أن الفريق الفني والمشكل من قبل البنك برئاسة الدكتور خالد العبادي وكيل البنك المركزي لقطاع العلاقات الخارجية وفريق وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي أوشك على إنهاء الترتيبات.