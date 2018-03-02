رجال شرطة يتخلون عن مسنة وسط دخان مبنى يحترق

نيويورك(صدى):

رصدت كاميرا مراقبة مبنى مكونا من 11 طابقا بمدينة نيويورك، نقل ثلاثة من رجال الشرطة مسنة تُدعى ” اثيل ديفيس ، 91 عاماً ” ، لإخراجها من المبنى الممتلئ بالدخان عقب اندلاع حريق به بسبب مصباح ” هالوجين ” ، لكن بدلا من إخراجها تركوها لاحقا بأحد الممرات لإنقاذ زميل آخر لهم حاصره الدخان.

وقررت عائلة المرأة رفع قضية ضد الشرطة مدعية في تصريحات إعلامية أن الرجال الثلاثة أخرجوها من مسكنها بالرغم من كون المبنى مصمما ضد الحرائق.