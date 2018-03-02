رجال شرطة يتخلون عن مسنة وسط دخان مبنى يحترق
رصدت كاميرا مراقبة مبنى مكونا من 11 طابقا بمدينة نيويورك، نقل ثلاثة من رجال الشرطة مسنة تُدعى ” اثيل ديفيس ، 91 عاماً ” ، لإخراجها من المبنى الممتلئ بالدخان عقب اندلاع حريق به بسبب مصباح ” هالوجين ” ، لكن بدلا من إخراجها تركوها لاحقا بأحد الممرات لإنقاذ زميل آخر لهم حاصره الدخان.
وقررت عائلة المرأة رفع قضية ضد الشرطة مدعية في تصريحات إعلامية أن الرجال الثلاثة أخرجوها من مسكنها بالرغم من كون المبنى مصمما ضد الحرائق.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43297 ] نشر منذ 58 دقيقة
مجرمون ,,
,, مثل الوضع هذا يبغاله العنزي ( رجل الإطفاء السعودي ) خاطر بحياته لينقذ اهل البيت المحترق ، وترقد باالعناية المركزه لمدة شهرين من بعدها ..
,, العمل الإنساني البطولي يبغاله رجالاً صادقين ، مايبغاله مجرمين مغرورين مرائين بما يفعلون ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27065 ] نشر منذ 2 دقيقتين
معقوله🤔