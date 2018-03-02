  • الجمعة 2

    مارس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. رجل يتسلق سلك كهربائي عقب خلاف مع عائلته

بالفيديو.. رجل يتسلق سلك كهربائي عقب خلاف مع عائلته

بالفيديو.. رجل يتسلق سلك كهربائي عقب خلاف مع عائلته
نيودلهي(صدى):

تمكن رجال الإنقاذ في الهند من إنقاذ حياة رجل يبلغ من العمر 55 عاماً تسلق على سلك كهربائي، عقب دخوله في مشادة بسيطة مع عائلته وانتهى به المطاف للدخول إلى المستشفى، لكنه هرب من غرفته.

وظهر الرجل في مقطع فيديو متداول وهو يتسلق عمود إنارة في الشارع ويحاول المشي على كابلات الكهرباء، لكن رجال الإنقاذ وصلوا في الوقت المناسب إلى مكان الحادث وحاولوا تهدئة الرجل.


الوسوم:, ,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *