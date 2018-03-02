بالفيديو.. رجل يتسلق سلك كهربائي عقب خلاف مع عائلته

نيودلهي(صدى):

تمكن رجال الإنقاذ في الهند من إنقاذ حياة رجل يبلغ من العمر 55 عاماً تسلق على سلك كهربائي، عقب دخوله في مشادة بسيطة مع عائلته وانتهى به المطاف للدخول إلى المستشفى، لكنه هرب من غرفته.

وظهر الرجل في مقطع فيديو متداول وهو يتسلق عمود إنارة في الشارع ويحاول المشي على كابلات الكهرباء، لكن رجال الإنقاذ وصلوا في الوقت المناسب إلى مكان الحادث وحاولوا تهدئة الرجل.

