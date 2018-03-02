بالفيديو.. دولاب سيدة أعمال في حجم الشقة يخطف الأنظار
خطفت سيدة أعمال من سنغافورة تٌدعى ” جيمي تشوا ” الأنظار إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد نشر لقطات من داخل خزانتها المليئة بالأحذية والملابس، وحقائب اليد والماس.
واشتهرت جيمي عبر إنستجرام لامتلاكها خزانة ضخمة مساحتها 65 مترا مربعا، ولا يمكن الوصول إليها إلا باستخدام بصمة إصبعها.
وظهرت في مقطع فيديو متداول وهي تستعرض خزانتها التي قامت بتصميمها بشكل مذهل، وتحتوي على 10 أبواب، كل باب مخصص لنوع معين من الملابس.
كما أن الخزانة تشمل جزءا خاصا بالأحذية الثمينة، والحقائب باهظة الثمن، فضلا عن مجوهراتها الماسية المتميزة.
Fingerprint-Protected Closet, Singapore
Jamie Chua is a Singaporean socialite with a 700-square-foot closet with fingerprint access and over 300 pairs of shoes!
Posted by Bonkers Closets on Thursday, February 22, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27065 ] نشر منذ 2 ساعتين
أجي تفرجيني عليها من جوه🤔
يمكن أشتري🤗💰
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2971 ] نشر منذ 32 دقيقة
بذخ بس فلوسها