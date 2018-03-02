معرض القوات المسلحة يكسر حاجز 70 ألف زائر في أربعة أيام

عادل الحربي(صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي اللواء عطية المالكي عن عدد زوار المعرض الذي وصل إلى أكثر من 76 ألف زائر.

وأوضح أن المعرض استطاع جذب العديد من شرائح المجتمع على الرغم من مرور أربعة فقط، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وأبان اللواء المالكي أن ” أفد 2018 ” بدأ في تحقيق أهدافه المرجوة بارتفاع عدد طلبات تصنيع القطع.

وقال: تجاوزنا 33 اتفاقية بين مصانع محلية وخارجية فيما بلغ عدد المصانع التي قدمت طلبات أكثر من 950 طلباً.

يُشار إلى أن معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي بنسخته الرابعة ” أفد 2018 ” ينطلق تحت شعار صناعتنا قوتنا في الفترة من 15 – 9 جمادى الآخرة 1439هـ 25 فبراير- 3 مارس 2018 م بتنظيم من شركة الحارثي للمعارض.

وسيقدم حوالي 80.000 فرصة استثمارية متوقعة أمام رجال الأعمال والشركات والمصانع الوطنية، إلى جانب أن النسخة الرابعة تشهد توسعاً في عدد المشاركات ونوعيتها إذ تشارك عدة شركات محلية وإقليمية وعالمية وللمزيد من المعلومات والتفاصيل حول المعرض وفعالياته يمكن زيارة الموقع الإلكتروني http://afed.com.sa ، أو على حساب المعرض في منصة تويتر [email protected] .