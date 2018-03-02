بالفيديو.. رجل ” عار ” يثير الذعر بمطار في أمريكا

واشنطن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطعًا فيديو، لرجلًا ” نصف عارِ ” ، أُثار الذعر و الفزع بين المسافرين بأحد المطارات الأمريكية.

حيث تسبب الرجل، وهو أحد ركاب طائرة تابعة لخطوط شركة ” أميركان إيرلاينز ” ، في تأخر الرحلة رقم 5466، المتوجهة إلى ولاية ” سينسيناتي ” ، وذلك لمدة تجاوزت النصف ساعة.

وبيَن الفيديو، الذي التقطه أحد الركاب من على متن الطائرة، رجلًا يركض نحو موظفي المطار ويحاول مهاجمتهم، وهو نصف عارٍ، وذلك في مدرج مطار ” شارلوت دوغلاس ” الدولي، بولاية نورث كارولينا الأمريكية، بعدما تم طرده من الطائرة.

وجاء هجوم الرجل على موظفي المطار وهو غاضب، نتيجة عدم عثوره على مقعده أثناء صعوده إلى الطائرة، حيث تم تحذيره بالطرد من الطائرة بسبب سلوكه، قبل أن ينزل إلى المدرج، ويخلع قميصه، ويبدأ بمطاردة موظفي المطار بعصا في محاولة للتهجم عليهم .

ومن جانبها، سارعت الأجهزة الأمنية على الفور باعتقال الرجل، ونقله إلى مستشفى لتقييم صحته العقلية، فيما لم تتلقى أجهزة الأمن اتهامات جنائية بشأن الرجل، أو بلاغات عن وجود إصابات جراء فعلته.